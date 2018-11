TTC Weidelbach klettert auf Rang acht

Tischtennis In der Bezirksklasse kämpfen zurzeit sechs Mannschaften um den Klassenerhalt

Dillenburg Der Tabellenzweite Merkenbach III ist in der Tischtennis-Bezirksklasse mein 9:7 in Berghausen gerade noch einmal davon gekommen. In der unteren Tabellenhälfte setzte sich Weidelbach in Mandeln durch und kann jetzt den Blick nach oben richten, während Mandeln Letzter bleibt.

Copyright © mittelhessen.de 2018