TV Dillenburg patzt im dritten Viertel

Basketball 60:67-Niederlage in Kinzenbach

Dillenburg Die Basketballer des TV 1843 Dillenburg haben in der Kreisliga A die nächste Auswärtsniederlage kassiert. Wie zwei Wochen zuvor in Marburg fällt auch die 60:67-Niederlage in Kinzenbach in die Kategorie „unnötig“.

