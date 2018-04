TV Dillenburg steigt doppelt auf

Badminton „Erste“ marschiert durch

Dillenburg Beim Badminton-Bezirkstag in Hüttenberg ist es am Freitagabend gewiss geworden: Der TV Dillenburg steigt mit seiner ersten Mannschaft in die Bezirksoberliga auf und mit seiner „Zweiten“ in die Bezirksliga B.

