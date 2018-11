TV Rottenburg II soll kein Stolperstein sein

Volleyball 3. Liga: Waldgirmes selbstbewusst

Lahnau-Waldgirmes In der Spitzengruppe etablieren, das ist das Ziel des TV Waldgirmes in der 3. Volleyball-Liga Süd der Männer. Am Samstag (20 Uhr) empfangen die Lahnauer den TV Rottenburg II zum dritten Heimspiel der Saison in der Sporthalle Lahntalschule in Atzbach.

Copyright © mittelhessen.de 2018