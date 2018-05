TV Wetzlar muss in die Relegation

Handball Bezirksoberliga Männer: 17:25 gegen HSG Dilltal / Extrem heißer Titelkampf

Wetzlar Das Titelrennen in der Handball-Bezirksoberliga der Männer könnte nicht spannender sein. TG Friedberg oder TSF Heuchelheim, wer liegt am Ende vorne? Diese Frage wurde auch am drittletzten Spieltag noch nicht beantwortet.

