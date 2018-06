TV auswärts zu harmlos

BASKETBALL Dillenburger U14 verliert dreistellig

(tw). Nichts Neues von den Auswärtsspielen des TV Dillenburg in der Basketball-Kreisliga A: In der Fremde bleibt die Nies-Truppe unter ihren Möglichkeiten. So auch am Sonntag beim 79:93 bei der TSG Wieseck III, wo der TV mithielt, aber in jedem Viertel ein Punkteminus erzielte.

