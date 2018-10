TVD unter Zugzwang

Basketball Heimspiel gegen Bezirksligaabsteiger

Dillenburg Die Basketballer des TV Dillenburg treffen in der Kreisliga A am Sonntag, 18 Uhr, in der Sporthalle der Berufsschule auf die SG Wallau-Laasphe. Im zweiten Heimspiel stellt sich der zweite Bezirksligaabsteiger vor. Doch so einfach wie im beim 88:39 gegen Butzbach wird es für die Schützlinge von Trainer Thomas Welsch sicher nicht. Körperlich wird die SG der bis jetzt stärkste Gegner sein, der mit überfallartigen Schnellangriffen die Verteidigung zu überlaufen versucht. Nach den zwei knappen Auswärtsniederlagen soll ein Heimsieg eingefahren werden, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. Dazu ist eine konstante Offensivleistung notwendig, Viertel mit Korbausbeuten um zehn Punkte darf sich der TVD nicht leisten.

