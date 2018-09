TVW-Teams im Hessenpokal gefordert

Volleyball Männer gastieren beim TV Biedenkopf

Wetzlar Wie in vielen anderen Sportarten auch, steht bei den Volleyballern der Saisonbeginn vor der Tür. An diesem Wochenende ist der TV Waldgirmes in der ersten Runde des Hessenpokals gefordert.

