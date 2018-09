Von Florian Jäger

Tabellenführung hält nur drei Tage

Fußball-A-Liga FSG Dauborn/Neesbach muss FC Steinbach wieder vorbeiziehen lassen

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga hat die FSG Dauborn/Neesbach die erst am Donnerstag eroberte Tabellenführung durch ein 2:2 gegen Bad Camberg verspielt. Der siegreiche FC Steinbach setzte sich wieder an die Spitze. Und auch die ersten Verfolger punkteten dreifach.

