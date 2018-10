Tahiri lässt Steinbach II jubeln

Fußball Gruppenligist gewinnt 1:0 in Wetter / Kreisoberligist Burg setzt sich mit 3:1 durch

Dillenburg Der TSV Steinbach II in der Fußball-Gruppenliga (1:0 in Wetter) und der SSC Burg in der Kreisoberliga West (3:1 gegen Volpertshausen) surfen auf der Aufstiegswelle. Steinbach eroberte Rang drei, Burg bleibt unbesiegter Spitzenreiter. Gespielt wurde am Samstag außerdem in der A-Liga und in der B-Liga.

