Golf

Team startet super in die Saison

Dillenburg Die Herren 50 II des Golfclubs Dillenburg sind mit einem Heimsieg in die 8. Hessenliga Nord gestartet. Die Mannschaft will aufsteigen und wurde durch Dirk Büttner verstärkt. Diese taktische Maßgabe des Kapitäns Volker Happel ist voll aufgegangen. Dirk Büttner legte mit 27 Bruttostablefordpunkten eine Basis für den Heimsieg. Herbert Brandt spielte herausragend und schaffte mit 24 Bruttostablefordpunkten das zweitbeste Ergebnis im gesamten Feld. Er war der Einzige, der sein Handicap verbesserte – diesmal auf 12,0. Stefan Buschek holte 18, Thorsten Schöne 17 sowie Bernd Pfeifer und Andreas Hilk jeweils 15 Bruttostablefordpunkte. Damit kam Dillenburg auf 101 Zähler und 15 Punkte Vorsprung vor Winnerod (86), Attighof (78) und Eschenrod (73). Am Samstag war der Platz recht trocken und die Bälle sprangen weit. Die Grüns waren sehr schnell, und die Gäste hatten damit größere Probleme – Heimvorteil genutzt.

