Tina Acker Deutsche Doppel-Vizemeisterin

Tischtennis Holzhäuserin in Chemnitz im Finale

Chemnitz Tina Acker aus Holzhausen am Hünstein hat am Wochenende in Chemnitz den Deutschen Vizemeistertitel im Damen-Doppel der A-Klasse gewonnen.

