Kreisrangliste: Die Tischtennis-Kreisranglistenspiele der Jugend und Schüler gehen am Samstag (3. März, Männliche Jugend und Schüler/innen B) und Sonntag (4. März, Schüler A) in der Sporthalle der Carl-Kellner-Schule in Braunfels in die zweite Runde. Es geht um das Erreichen der Bezirksvorranglistenspiele am 26. und 27. Mai in Königstein. Favoriten sind in der Jugend Gerrit Thielmann (TV Braunfels), Silas Zöllner (TC Merkenbach) bei den Schülern A, Marlon Merchel (SG Oberbiel) bei den Schülern B und Lina Schmidt (TTC Herbornseelbach) bei den Schülerinnen B.

