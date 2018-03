Titel für Offheim IV und Heringen III

TISCHTENNIS Weitere Meister stehen fest

Limburg-Weilburg In zwei weiteren Tischtennis-Klassen stehen die Titelträger fest. In der Kreisliga, Gruppe 1, heißt der Meister TTC Offheim IV und in der 1. Kreisklasse, Gruppe 3, ist der Titelträger der TSV Heringen III.

