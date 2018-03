Titel schon verspielt?

TISCHTENNIS Herren-Bezirksoberliga

(sch). Hat der TTC Herbornseelbach den Titel in der Tischtennis-Bezirksoberliga bereits nach der Vorrunde verspielt? Es scheint so, denn das Sextett aus dem Aartal geht mit vier Zählern Rückstand auf Eisenbach in die zweite Saisonhälfte.

Copyright © mittelhessen.de 2015