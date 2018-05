Titeldreikampf hält weiter an

Fußball B-Liga: Spitzenreiter Hörlen 8:1

HINTERLAND In der Fußball-B-Liga Biedenkopf hält der Dreikampf um die Meisterschaft an. Spitzenreiter SSV Hörlen verteidigte am Sonntag seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Friedensdorf/ Allendorf (4:1 in Hommertshausen) mit einem 8:1-Kantersieg gegen Allna-/Ohetal.

