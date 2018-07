Titelverteidigung gelingt

Tennis Victoria Müller und Timo Schwahn wiederholen Siege in Schönbach

Herborn-Schönbach 17 Damen und sechs Herren in der A-Klasse (offen) sowie elf Spieler in der Herren B-Klasse (LK 15 und höher) haben von Freitag bis Sonntag das vierte LK-Tennisturnier des TC Schönbach absolviert. In allen drei Klassen gehörten Akteure der Gastgeber zu den Besten.

