Von Dieter Geßner

Topspiel ist auch ein Duell der Schwäger

FUSSBALL Michelbach zu Gast in Biedenkopf

Biedenkopf Am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr kommt steht in der Fußball-Kreisoberliga Nord zwischen dem VfL Biedenkopf und dem TSV Michelbach eine Partie mit besonderer Brisanz an.

Copyright © mittelhessen.de 2016