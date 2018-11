Fußball-B-liga Dill.

Topteam gastiert in Lixfeld

Hinterland In der Fußball-B-Liga Dillenburg empfängt die SG Lixfeld/Hirzenhain (5./19 Punkte) am Sonntag (14.30 Uhr, in Lixfeld) das Spitzenteam SK Herbornseelbach (4./27).

Copyright © mittelhessen.de 2018