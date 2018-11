Topteams Kopf an Kopf

Tischtennis-Bezirksklasse Dillhausen/Barig-Selbenhausen II stark

Limburg-Weilburg Durch die Siege in den Toppartien liegen Lindenholzhausen (9:4 gegen Oberbrechen II) und Dillhausen/Barig-Selbenhausen II (9:6 gegen Niederzeuzheim) Kopf an Kopf an der Spitze der Gruppe 1 der Tischtennis-Bezirksklasse vor Elkerhausen.

Copyright © mittelhessen.de 2018