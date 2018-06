Von Rainer Maaß

Torhungrige Grünschnäbel

Gruppenliga-Meister SV Bauerbach trifft 138 Mal ins Schwarze

Bauerbach Selten zuvor erzielte ein Meister der Fußball-Gruppenliga so viele Tore. Niemals kassierte der Titelträger aber auch so viele Gegentore wie der SV Bauerbach. Hochverdient steigen die Schützlinge von Trainer Stefan Frels erstmals in der Klubgeschichte in die Verbandsliga auf.

