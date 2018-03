Torrekorde fallen vorne und hinten

Handball HSG Eibelshausen/E. verliert 29:41

Dillenburg 27, 28, 29 – so viele Tore hat die HSG Eibelshausen/Ewersbach in den vergangenen drei Spielen in der Handball-Oberliga geschossen. Zu einem Sieg reichte es aber auch bei der HSG Rodgau Nieder-Roden nicht, wo die Mannschaft von Trainer Ergün Sahin mit 29:41 (13:17) verlor.

