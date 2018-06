Trainingslager und Gürtelprüfungen

Ho Sin Do Kampfsportler des TV „Jahn“ Sinn in Melsungen erfolgreich

Dillenburg Kampfsportler der „Ho Sin Do“-Abteilung des TV „Jahn“ Sinn nahmen an einem Verbandstrainingslager sowie an Gürtelprüfungen in Melsungen teil.

