Trauriger letzter Akt

Fußball VfB 1900 Gießen trifft auf Eintracht

Wetzlar Da fängt das Herz einiger Fußballromantiker an zu bluten. An diesem Mittwochabend (18 Uhr) heißt es in der Gruppenliga ein letztes Mal: VfB 1900 Gießen gegen Eintracht Wetzlar. Tags drauf (20 Uhr) empfängt die SG Waldsolms den Spitzenreiter SV Bauerbach.

