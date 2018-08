Trio feiert dritten Sieg im dritten Spiel

Fußball Mengerskirchen II und Würges II vorne

Limburg-Weilburg Die unteren Spielklassen haben am Dienstag die erste von zwei englischen Wochen eröffnet. Nach drei Spielen haben sich in den C-Ligen der SV Mengerskirchen II und der RSV Würges II an die Spitzen geballert. Auch die SG Taunus II weist die Optimalausbeute auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018