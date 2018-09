Fußball-B-Liga

Trio jagt den Spitzenreiter

HINTERLAND Drei Mannschaften mit je 13 Punkten jagen in der Fußball-B-Liga Biedenkopf Primus SG Mornshausen/Erdhausen, der seinen Vorsprung von drei Zählern am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den SV Eckelshausen II verteidigen will.

Copyright © mittelhessen.de 2018