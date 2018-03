VON ANDRÉ BETHKE

Tripleverteidigung nicht unmöglich

FANSERIE Bayern-Fan Gerd Stillger weiß aber, dass der große Wurf schwer wird / Teil 9

Mit dem Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München startet die Fußball-Bundesliga am 24. Januar in ihre Rückrunde. Das "Tageblatt" hat sich in seiner Artikelserie "Halbzeitbilanz - so sieht's die Kurve" bei den Fanclubs im Kreis Limburg-Weilburg umgehört.

