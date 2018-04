TuS Ahausen ärgert den Nachbarn

Tischtennis-Kreisebene STV Drommershausen II verabschiedet sich aus Titelkampf

Limburg-Weilburg In der 2. Tischtennis-Kreisklasse hat der TuS Ahausen Nachbar STV Drommershausen II geärgert und die letzte Titelchance geraubt. In der 1. Kreisklasse übernahm der FC Laimbach nach dem 9:0 gegen Niederselters II den Platz an der Sonne.

