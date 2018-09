Fußball-A-Liga Limburg-Weilburg

TuS Dietkirchen hält Anschluss nach oben

Fußball-Verbandsliga Sieg in Schwanheim

Frankfurt-Schwanheim In der Fußball-Verbandsliga hat der TuS Dietkirchen bei Germania Schwanheim einen 2:1-Sieg gelandet. Bereits am Samstag hatten sowohl der FC Waldbrunn mit 1:3 gegen Kinzenbach als auch der FC Dorndorf mit 1:2 in Langenaubach verloren.

