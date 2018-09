Von Manuel Kapp

TuS Kubach trifft sieben Mal

Frauenfußball SG Merenberg/Obertiefenbach holt zweiten Dreier der Saison

Limburg-Weilburg Die Fußballerinnen des TuS Kubach haben in der Gruppenliga einen Kantersieg gefeiert. Gegen den MFFC Wiesbaden II hieß es am Ende 7:0. In der Regionsoberliga holte die SG Merenberg/Obertiefenbach den zweiten Dreier in dieser Saison.

