TuS Naunheim siegt souverän

Fussball Aufsteiger verbessert sich nach dem 5:0 in Obermelsungen auf Rang vier

Wetzlar In der Frauenfußball-Hessenliga haben sich der FSV Hessen Wetzlar II und die TSG Lütter mit einem torlosen Remis getrennt. Mehr Erfolg hatte die FSV-Dritte, die den TSV Jahn Calden II in der Verbandsliga Nord mit 2:0 (1:0) in die Schranken wies.

