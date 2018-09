Handball

TuS Vollnkirchen feiert Kantersieg

Hüttenberg-Vollnkirchen Der TuS Vollnkirchen hat in der Handball-Bezirksliga A der Männer nichts anbrennen lassen und sein Heimspiel am Freitagabend gegen die TSF Heuchelheim II mit 39:28 (18:12) gewonnen. Dabei ließen die Hausherren von Beginn an keine Frage nach dem Sieger aufkommen. 10:4 stand es nach einer Viertelstunde, bis zur Pause schaffte es der Gast nicht, diesen Rückstand zu verkürzen. In den zweiten 30 Minuten war beim 29:19 durch Manuel Blücher der erste Vorsprung von zehn Toren erreicht. (mas)

