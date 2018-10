Von Florian Jäger

TuS Waldernbach verpasst Spitze

Fußball-A-Liga Steinbachs Punktverlust gegen Dauborn/Neesbach bleibt ungenutzt

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga hat der TuS Waldernbach bei der SG Taunus die Tabellenführung verpasst, nachdem sich Dauborn/ Neesbach und Steinbach am Samstag mit 2:2 getrennt hatten. WGB Weilburg steht nach der sechsten Pleite in Folge in der Abstiegszone.

