Von Manuel Kapp

TuS Waldhausen gewinnt auch zu neunt klar

Fußball-C-Liga 4:0-Auswärtssieg beim TSV Steeden / SG Nord II rückt in Gruppe 2 an die Tabellenspitze

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat der lange Zeit zu neunt spielende TuS Waldhausen mit 4:0 beim TSV Steeden gewonnen. In der Gruppe 2 führt die SG Nord II die Tabelle an.

