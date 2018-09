Türk Gücü II ärgert den Ersten

Fußball B-Liga: Kautzner rettet die SG

Hinterland Bis in die Nachspielzeit hat am Sonntag in der Fußball-B-Liga Biedenkopf das Schlusslicht Türk Gücü Breidenbach II vom ersten Sieg träumen dürfen. Gegner war kein geringerer als der noch ungeschlagene Spitzenreiter SG Mornshausen/Erdhausen.

