Von Jens Kauer und Dieter Geßner

Türk Gücü setzt Vormarsch fort

Fußball 3:2-Heimsieg gegen SG Lahnfels

Breidenbach Der FC Türk Gücü Breidenbach setzt seinen Vormarsch in der Fußball-Kreisoberliga fort. Mit dem Heimsieg am Mittwoch gegen die SG Lahnfels, deren Aufstiegsträume mit dem 2:3 einen herben Dämpfer erhielten, ist der Ex-Gruppenligist in der oberen Tabellenhälfte angekommen.

