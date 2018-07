Fußball

Türkgücü steht vor Neuaufbau

Dillenburg In der Fußball-C-Liga sehen einige den SSV Türkgücü Dillenburg nach dem Abstieg sofort wieder um den Aufstieg spielen. Doch für den Verein selbst ist erst einmal der Neuaufbau der Mannschaft wichtiger. Eine Platzierung im vorderen Tabellenmittelfeld wäre auch schon in Ordnung. Aufgebot und Spielerwechsel wären für den Fußballkalender 2018/2019 noch nachzutragen. Restexemplare des Hefts, das der Tageszeitung am Freitag beigelegen hat, sind bei der Geschäftsstelle der Dill-Post (Rathausstraße 1 in Dillenburg) zu bekommen.

