Turnkrimi in Biedenkopf

Turnen 3. Bundesliga: KTV schlägt TG Saar II

Biedenkopf Als Außenseiter ging die KTV Obere Lahn II gegen die TG Saar II in der Lahntalhalle in Biedenkopf an den Start. Der Vorjahreszweite TG Saar gilt in der 3. Bundesliga als einer der Aufstiegskandidaten. Doch am Ende setzten sich die heimischen Turner in einem Krimi durch.

