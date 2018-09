Überraschung: Rang zwei

GOLF Herren 65 punkten in der Hessenliga

Dillenburg In der Golf-Hessenliga der Herren 65 hat der GC Dillenburg am zweiten Wettkampftag überraschend Rang zwei belegt. Der Turniersieg ging an Gastgeber Hanau.

