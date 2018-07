Von Timo König

Ums Überleben kämpfen

Fußball Beim TuS Naunheim ist der erneute Klassenerhalt das Ziel

WETZLAR-NAUNHEIM Beim TuS Naunheim ist Kontinuität eingekehrt. Nach vier Auf- und Abstiegen in Serie schafften die Männer von der Lahninsel nun zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga.

Copyright © mittelhessen.de 2018