Von André Bethke

Urteil kann für Gleichstand sorgen

Fußball-Kreisoberliga Sportrichter sprechen SG Kirberg/Ohren/Nauheim Punkte zu

Limburg-Weilburg Nach der Meisterschaft des SV Elz, dem Abstieg des TuS Dehrn und der Relegationsteilnahme des TuS Obertiefenbach bleibt in der Fußball-Kreisoberliga am vorletzten Durchgang nur noch die Frage: Wer geht in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Wiesbaden?

Copyright © mittelhessen.de 2018