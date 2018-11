Von Florian Deis

Variabilität trifft Qualität

Handball Fünf Gründe für den Höhenflug der HSG Wetzlar U 23

DUTENHOFEN Es ist bemerkenswert, wie die Handballer der HSG Wetzlar U 23 in der 3. Liga Ost auftrumpfen. Nach zuletzt sieben Siegen in Folge steht der Aufsteiger vor dem Heimspiel gegen die HSG Hanau am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Dutenhofen) mit 16:8 Punkten auf Rang fünf.

Copyright © mittelhessen.de 2018