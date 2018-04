Von André Bethke

Verfolgerduell geht an Kiefer-Elf

Fußball-B-Liga SG Weilmünster/Laubuseschbach setzt sich in Drommershausen durch

Limburg-Weilburg In der B-Liga Nord hat der FC Steinbach durch einen kampflosen Sieg gegen Niedershausen/Obershausen II die Spitze ausgebaut. Das Verfolgerduell in Drommershausen ging mit 2:0 an die von Gösta Kiefer trainierte SG Weilmünster/Laubuseschbach.

