Kreispokal Marburg

Versbachtal 0:2 bei FC Intertürk

Neustadt Die SG Versbachtal ist schon in der Auftaktrunde des Marburger Fußball-Kreispokals mit einem 0:2 (0:2) beim FC Intertürk Neustadt ausgeschieden. Die Kicker aus Altenvers und Weipoltshausen ließen sich vom B-Ligisten überraschen und gerieten durch Intertürks neuen Tojäger Suleyman Cengiz schon in der 9. Minute in Rückstand. Nach einigen vergebenen Chancen der Neustädter versetzte Selcuk Sönmez den Gäste zwei Minuten vor der Pause den zweiten Nackenschlag.

