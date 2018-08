Von Oliver Siegel und Jens Kauer

Versbachtal ist wieder dicke da!

Fußball A-Liga Biedenkopf: Der Vizemeister schlägt Pokalsieger VfL Weidenhausen 3:0

Hinterland Die SG Versbachtal ist in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf wieder dicke da. Der Vizemeister schlug am Sonntag Kreispokalsieger VfL Weidenhausen 3:0. Tabellenführer bleibt der SV Hartenrod (2:0 in Hörlen) vor der SpVgg Frohnhausen, die am Samstag den FV Wallau 3:2 bezwang.

