Von Jens Kauer und Rainer Maaß

Versbachtals Traum platzt

Fußball Kreisoberliga-Relegation: Neustadt nach 3:1 im Finale gegen Wehrda

Weipoltshausen/Wehrda Der Traum der SG Versbachtal vom Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga ist geplatzt. Der VfL Neustadt bog am Mittwoch das Relegations-Halbfinale nach seiner 0:1-Heimpleite mit einem 3:1-Sieg in Weipoltshausen noch um und trifft am Samstag im Endspiel auf den FV Wehrda.

