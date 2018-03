collinet

VfB Aßlar bleibt dran

(akl). Der VfB Aßlar hat in der Fußball-Kreisoberliga West das Derby beim FC Werdorf mit 4:1 (2:1) gewonnen und bleibt damit an Spitzenreiter SG Waldsolms dran. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, hatten aber nach vier Minuten Pech, als Gregor Riemel mit einem 30-Meter-Kracher nur den Innenpfosten traf. Wenig später war es dann aber so weit: Kevin Weidner behielt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (12.). Nur fünf Minuten danach lenkte Radenko Pejic eine Flanke von Maurice Assmann zum 1:1 ins eigene Netz. Die Gäste waren nun den ersatzgeschwächten Werdorfern spielerisch überlegen und sicherten durch Johannes Doffing (27.), Assmann (58., Foulelfmeter) und Berat Zhegrova (61.) den Erfolg. Aßlars Jan Krämer sah noch die "Ampelkarte" sah. - Schiedsrichter: Weitz (Karben) - Zuschauer: 120.

Copyright © mittelhessen.de 2013