VfB Aßlar kassiert Heimpleite

Im Samstagsspiel der Kreisoberliga West hat der VfB Aßlar gegen die SG Eschenburg eine Heimniederlage kassiert. In dieser Szene schießt Aßlars Spielertrainer Osman Demirel einen Freistoß an der Eschenburger Mauer mit (v. l.) Tobias Claes, Tim Klingelhöfer, Robin Kraus und Marian Orzechowski, aber auch am Kasten der SG vorbei. (Foto: Pomoja)