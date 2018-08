Fußball

VfB Aßlar verliert mit dem Abpfiff

Herborn-Burg In einem packenden Freitagsspiel der Fußball-Kreisoberliga West ist der VfB Aßlar in letzter Sekunde bei Juno Burg gescheitert. Der Treffer zum 0:1 fiel erst in der letzten Minute.

