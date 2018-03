VfB Marburg fliegt aus dem Pokal

FUSSBALL Zweite Runde im Kreispokal Marburg

(jes). Im Fußballkreis Marburg ist am Dienstag der größte Teil der Kreispokal-Zweitrundenbegegnungen absolviert worden. Am Mittwoch flog dann überraschend der VfB Marburg raus. Die Spiele der dritten Runde folgen bereits in der kommenden Woche.

